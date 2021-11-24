Adana’da bir kadın apartman bahçesinde silahla vurulmuş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde apartman bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, üzerinden kimlik çıkmayan kadın için olay yerine sağlık ekiplerinin sevkini istedi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kadın, Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada da müdahale edilen kadın, hayatını kaybetti.
Yapılan kontrollerde kadının ateşli silahla vurulduğu tespit edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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