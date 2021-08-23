Adana'da bir kadın evinde ölü bulundu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

Yurt Mahallesi'ndeki evinde annesi A.D'nin (42) yatağında hareketsiz yattığını fark eden kızı A.S.Ş, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, A.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cenazesi, incelemenin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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