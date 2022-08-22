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Adana'da bir kişi silahla yaralandı

22.08.2022 05:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişi silahla yaralandı

Adana'da silahla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Recai B'nin kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheliyle yaşadığı tartışma sonucu tabancayla vurulduğunu, ardından özel bir araçla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirledi.

Olayın meydana geldiği çıkmaz sokakta boş kovan araması yapan ekipler, şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Adana silahlı kavga

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