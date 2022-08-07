Adana'da bir kişi tartıştığı kardeşini bıçakladı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, kardeşini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, E.K. Sarıçam Mahallesi'ndeki evlerinde kardeşi E.K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K. kardeşini karnından bıçakla yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren E.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz