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Adana'da bir kişinin otomobilini gasbeden 4 zanlı tutuklandı

15.08.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin otomobilini gasbeden 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, C.K. (43), Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda otomobiliyle seyir halindeyken otostop yapan bir kadını aracına aldı.

Bu sırada 3 kişi sürücü C.K'yi darbederek otomobilden indirip aracını ve kredi kartını gasbetti.

C.K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için araştırma başlattı.

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Zanlılardan Hilal Ş. (29) ikametine yapılan baskınla, Emirhan G. (18), Abdulkadir G. (19) ve İlker E. (29) de Sucuzade Mahallesi'ndeki bir otoparkta çaldıkları aracın içinde yakalandı.

Bu arada zanlıların, C.K'nin kredi kartıyla alışveriş yaptıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin gasbettikleri aracı bir otoparka bırakıp uzaklaşmaları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Adana Otomobil gasp Otostop

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