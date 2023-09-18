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Adana'da bir kişinin sokakta öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı tutuklandı

18.09.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişinin sokakta vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1 Eylül'de, 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde, İbrahim Taşkıran'ın (42) bir zanlı tarafından çift tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i serbest bırakıldı.

OLAY

Çukurova Caddesi'nde, 1 Eylül'de, İbrahim Taşkıran'a, kaldırımda telefonda konuştuğu sırada motosikletle gelen iki kişiden biri çift tabancayla ateş açmıştı.

Saldırıda ağır yaralanan Taşkıran, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirmişti.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Cinayet, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansımıştı.

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