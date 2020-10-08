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Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası

ADANA HABERLERİ  | 08.10.2020 16:29 | Son Güncelleme

Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası

Adana'da, bir kişinin birlikte yaşadıkları evde arkadaşını tabancayla öldürüp kaçtığı iddia edildi.

E.Ç'nin merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki evde birlikte yaşadığı arkadaşı Rodi Kasım Karayiğit'i (22) tabancayla öldürüp kaçtığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayı haber alan Karayiğit'in yakınları da adrese gelip eve girmeye çalıştı.

Daha sonra olay yerine sevk edilen itfaiyenin kapıyı kırarak açmasıyla içeriye giren polis ve sağlık ekibi, Karayiğit'i başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde buldu.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, zanlı E.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Karayiğit'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları gözyaşı döktü.

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