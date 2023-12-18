Adana'da bisikletle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Ö. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde gece saatlerinde bisikletinin gövde kısmına gizlediği poşetteki sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit, yakalama tutanağı ve sanığın ikametinde yapılan aramada hassas terazinin de ele geçirilmesi dikkate alınarak B.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık B.Ö, savunmasında, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı B.Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

