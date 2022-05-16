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Adana'da boğularak öldürüldüğü öne sürülen kişinin eşi ile üvey oğlu tutuklandı

16.05.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da boğularak öldürüldüğü öne sürülen kişinin eşi ile üvey oğlu tutuklandı

Adana'da boğularak öldürüldüğü iddia edilen kişinin karısı ile 14 yaşındaki üvey oğlu tutuklandı.

İddiaya göre, dün gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerinde E.C. ve kocası Yücel C. tartışmaya başladı.

E.C, tartışmaya dahil olan oğlu O.H. ile kocasını boğarak öldürdü.

E.C'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede Yücel C'nin öldüğü belirlendi, E.C. ile oğlu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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