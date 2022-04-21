Adana'da buğday ekili alanlara faydalı böcek salındı

Adana'da süneyle mücadele kapsamında buğday ekili alanlara faydalı böcek bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde buğday ekili tarlaya Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen süne parazitoidi avcı böcekler salındı.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, burada yaptığı açıklamada, 2010'dan bu yana biyolojik mücadeleye destek verdiklerini belirtti.

Önceki yıllarda süne zararlısını yok etmek için doğaya 5 bin 500 keklik salımı yaptıklarını ifade eden Bilgiç, şimdiye kadar 2 milyon süne parazitoidinin buğday ekili alanlara salınmasına destek olduklarını bildirdi.

Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Miraç Yayla da sünenin, buğdayın en önemli zararlısı olduğunu anlattı.

Kurum olarak uzun yıllardır süneyle mücadele ettiklerini belirten Yayla, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın ülkesel süne mücadele projesi kapsamında süne parazitoidini üreterek doğayla buluşturduk. Bundan sonraki dönemde süne zararı en az seviyeye inmeye başladı. Bu yıl 150 bin süne parazitoidi salmış bulunuyoruz. Çalışmalarımız sadece Adana ile sınırlı değil. Bize bağlı diğer illere de üretmiş olduğumuz süne parazitoidi göndererek o bölgelerde de süneyle biyolojik mücadele yapılmasına katkı koyuyoruz. Şimdiye kadar 45 milyon süne parazitoidini buğday alanlarına salarak süne popülasyonuyla ilgili çok ciddi mücadele yaptık."

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Işık da her yıl buğday ekili alanlarda süne zararını tespit etmek için ekipler kurduklarını kaydetti.

