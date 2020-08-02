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Adana’da büyükbaş kurbanlık arttı, küçükbaş kurbanlık azaldı

ADANA HABERLERİ  | 02.08.2020 09:48 | Son Güncelleme

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Adana’da büyükbaş kurbanlık hayvan sayısının arttığını küçükbaş kurbanlığın azaldığını söyledi.Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı boyunca kent genelindeki hayvan satış yerlerinde denetim yaptı.İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, 30 noktada kurban satışı gerçekleştirildiğini, 65 noktada da kesim yapıldığını bu alanların gerekli kontrol ve denetimleri veteriner hekimler tarafından düzenli olarak yapıldığını Kurban Bayramı süresince görevli nöbetçi ekiplerin kontrol ve denetimlerinin devam ettiğini ifade etti.

Adana’da büyükbaş kurbanlık arttı, küçükbaş kurbanlık azaldı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Adana’da büyükbaş kurbanlık hayvan sayısının arttığını küçükbaş kurbanlığın azaldığını söyledi.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı boyunca kent genelindeki hayvan satış yerlerinde denetim yaptı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, 30 noktada kurban satışı gerçekleştirildiğini, 65 noktada da kesim yapıldığını bu alanların gerekli kontrol ve denetimleri veteriner hekimler tarafından düzenli olarak yapıldığını Kurban Bayramı süresince görevli nöbetçi ekiplerin kontrol ve denetimlerinin devam ettiğini ifade etti. Adil Alan şöyle devam etti:
"Bu denetimlerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların İl içi hareketlerinde kulak küpeleri, nakil belgeleri ve pasaportlarının aynı zamanda salgın hastalıklar yönünden uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir. İl müdürlüğümüzün tarafından yapılan Kurban Bayramı boyunca kurban satış yerlerindeki denetimlerinde, bu güne kadar sağlıksız, pasaportsuz, veteriner sağlık raporsuz ve küpesiz hayvanlara rastlanılmamıştır. Veteriner hekimlerimiz tarafından sağlık yönünden kurbanlık hayvanlarda yapılan muayenelerde bulaşıcı, salgın, ihbarı mecburi ve zoonoz hastalık belirtileri gösteren bir hayvana da rastlanılmamıştır. İl dışı hayvan hareketlerinde ise bunlara ek olarak veteriner sağlık raporları kontrol edilerek, gelmiş oldukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ettirilerek hayvanların varış işleminin tamamlamaları sağlanmaktadır.’’
Adil Alan, 2019 kurban hayvan sayılarının büyükbaş 10 bin 728, küçükbaş hayvan sayısının 136 bin 109 iken 2020 yılı kurbanlık hayvan sayılarının büyükbaş 17 bin 407, küçükbaş hayvan sayısı 121.929 olduğunu kaydetti.

Adana’da büyükbaş kurbanlık arttı, küçükbaş kurbanlık azaldı

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Seyhan
Aylin Eczanesi
Seyhan
Belde Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Çağlayan Eczanesi
Seyhan
Güneş Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
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