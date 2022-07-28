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Adana'da çantalarında uyuşturucu bulunan 2 kadının 15'er yıla kadar hapsi istendi

28.07.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çantalarında uyuşturucu bulunan 2 kadının 15'er yıla kadar hapsi istendi

Adana'da, şehirler arası yolcu otobüsünde çantalarında 1 kilo 56 gram esrar ele geçirilen 2 kadın hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, 19 Mart'ta tutuklanan şüpheliler R.O. ve S.H. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Diyarbakır'dan İstanbul'a giden zanlıların da içinde bulunduğu bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine kent merkezinde durdurduğu belirtildi.

Narkotik dedektör köpeği desteğiyle otobüste yapılan aramada, kadın yolcular R.O. ve S.H'nin çantalarından birer pakette 1 kilo 56 gram esrar ele geçirildiği ve uyuşturucuyu para karşılığında taşıdıkları bildirilen iddianamede, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu R.O. ve S.H'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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