Adana'da çantasında 1 kilo 320 gram esrar bulunan kişi tutuklandı

Adana'da polis ekiplerince çantasında 1 kilo 320 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığını belirlediği Ş.S'yi (45) takibe aldı.

Ekipler, şüphelinin bindiği aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı kontrol noktasında durdurarak arama yaptı.

Zanlının sırt çantasını inceleyen ekipler, 4 pakette 1 kilo 320 gram esrar buldu.

Bunun üzerine Ş.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz