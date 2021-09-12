Adana'da çantasında 2 kilo 100 gram esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı

Adana'da otobüste yapılan aramalarda çantasında uyuşturucu madde ele geçirilen yolcu cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şehirler arası yolcu otobüsünü durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin, bir yolcunun koltuğunun altındaki çantaya tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 4 pakette 2 kilo 100 gram esrar bulundu.

Polis, çantasında uyuşturucu çıkan yolcuyu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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