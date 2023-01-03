Adana'da çay ocağında tartıştığı kişiyi darbedip bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Kışla Mahallesi'ndeki bir çay ocağında Yusuf A. (29) ile Erkan D. (22) arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Erkan D, Yusuf A'yı darbedip kollarından bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Yusuf A, olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Erkan D. ile onu azmettirdiği öne sürülen çay ocağının sahibi Selçuk S'yi (39) gözaltına aldı.

Erkan D'nin saklandığı adreste yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erkan D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Selçuk S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

