Adana'da çığ düşmesi sonucu ölen işçinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Çalışma şartlarının zorluğuna değinen Kılıç, "Haftada bir gidip-geliyorlar. Normalde orada kalıyorlar. Yemekhaneleri, yatakhaneleri orada var. Çalışma şartları zor, kışın daha da zor. Çığ düştükten sonra ekipler oraya 24 saatte ulaşabildi." diye konuştu.

Otopsi işlemlerinin ardından Kılıç'ın cenazesi, ağabeyi Mehmet Kılıç ve diğer yakınlarına teslim edildi.

Önceki gün, Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına çığ düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı, bir kişinin de kaybolduğu bölgede yaşamını yitiren Yasin Kılıç'ın (40) cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

- Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bu arada, çığ düşmesi olayında yaşanan gelişmeler ve yapılan çalışmalar, Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında oluşturulan kriz masasında değerlendirildi.

Demirtaş, burada yaptığı açıklamada, çığ düşmesi sonucu yaklaşık 1650 rakımda kaybolan işçinin 96 personel ve maden şirketinin 62 çalışanı, iz takip ve kadavra köpekleri ile arandığını bildirdi.

Bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Demirtaş, "Görevli personelimiz beraberindeki ekipmanla beraber en kısa zamanda kayıp vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmektedir. İnşallah kayıp vatandaşımıza bir an evvel ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Çığdan kurtarılan Bekir Çalım ile Eray Mimik, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine getirilmiş, hastane morguna kaldırılan Yasin Kılıç'ın cenazesi de daha sonra Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

