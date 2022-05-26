Adana'da çıkan orman yangına müdahale ediliyor

Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Salbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



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