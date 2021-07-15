YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

15.07.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Belemedik Tabiat Parkı Anahşa Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ulaşım güçlüğü nedeniyle ekiplerin arazözlerle yangına müdahale etmekte güçlük çektiği öğrenildi.

Ekipler, sarp arazideki yangına ulaşabildiği alanlardan müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'deki felakette ölü sayısı yükseldiRize'deki felakette ölü sayısı yükseldi
PARTNERRol arkadaşıyla sarmaş dolaş video çeken Kadir, merak edilen soruya yanıt verdiRol arkadaşıyla sarmaş dolaş video çeken Kadir, merak edilen soruya yanıt verdi
Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralıAdana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Anahtar Kelimeler:
yangın Adana

Adana Namaz Vakitleri 15 Temmuz Perşembe

İmsak
03:43
Sabah
05:24
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:06
Yatsı
21:39

Adana Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Perşembe

Demir Eczanesi
Seyhan
Sadıkoğlu Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Tellidere Eczanesi
Seyhan
Enes Eczanesi
Seyhan
Şenöz Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.