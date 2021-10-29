Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Küp Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktığını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

Sarp arazi yapısı nedeniyle yangına sadece havadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin karadan bölgeye ulaşması için de çalışmalar sürüyor.



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