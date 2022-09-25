Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gedikli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, helikopter, 7 arazöz ve işçiler sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol atına almaya çalışıyor.

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