Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aksaağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın çıkan alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, 8 arazöz ve personel sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.



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