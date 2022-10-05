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Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

05.10.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aksaağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın çıkan alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, 8 arazöz ve personel sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Saimbeyli orman yangını

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Akçatekir Eczanesi
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Bora Eczanesi
Seyhan
Bahar Eczanesi
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