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Adana'da cinayet ve tehdit suçlarından aranan iki firari hükümlü yakalandı

10.12.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da cinayet ve tehdit suçlarından aranan iki firari hükümlü yakalandı

Adana'da cinayet ve tehdit suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.E'nin Ceyhan ilçesi Adapınar Mahallesi'nde, "silahla tehdit" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan U.B'nin de Köprülü Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla firari hükümlüleri yakaladı.

İki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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