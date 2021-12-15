Adana'da cinayetten 46 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da cinayet suçundan 46 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde, 24 Temmuz 2016'da Eyüp İpek'in (31) sokakta pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan Mehmet R'nin (32) çarptırıldığı 46 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtayca onandı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlünün Akkapı Mahallesi'ndeki ikametine baskın yaptı.

Evinde yakalanan Mehmet R, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde 24 Temmuz 2016'da bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Eyüp İpek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polislerce yakalanan zanlı Mehmet R, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



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