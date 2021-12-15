YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da cinayetten 46 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da cinayetten 46 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

15.12.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da cinayetten 46 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da cinayet suçundan 46 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde, 24 Temmuz 2016'da Eyüp İpek'in (31) sokakta pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan Mehmet R'nin (32) çarptırıldığı 46 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtayca onandı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlünün Akkapı Mahallesi'ndeki ikametine baskın yaptı.

Evinde yakalanan Mehmet R, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde 24 Temmuz 2016'da bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Eyüp İpek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polislerce yakalanan zanlı Mehmet R, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardıBaharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardı
PARTNER "Kıyafetten daha önemli şeyler var" "Kıyafetten daha önemli şeyler var"
Adana'da beton bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandıAdana'da beton bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana

Adana Namaz Vakitleri 15 Aralık Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:37
Öğle
12:39
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:51

Adana Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Çarşamba

Nilsu Eczanesi
Seyhan
Akgün Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.