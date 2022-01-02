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Adana'da cinayetten müebbet hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

02.01.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da cinayetten müebbet hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da cinayet suçundan kesinleşmiş müebbet hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Cinayet suçundan tutuksuz yargılanan Engin A. hakkındaki müebbet hapis cezası Yargıtayca onandı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla hükümlünün Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, Engin A'yı sokakta yakaladı.

Engin A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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