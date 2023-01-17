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Adana'da cipte 24 kilo 856 gram esrar ele geçirildi

17.01.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da cipte 24 kilo 856 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ciple kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettikleri cipi takibe alıp Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

Sürücü Burhan A. (47), yanındaki Gurbet G. (29) ile kadının üç çocuğu araçtan indirilerek narkotik dedektör köpeği "Aşil" ile arama yapıldı.

Köpeğin aracın motor ve alt bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, buralara gizlenmiş 24 kilo 856 gram esrar bulundu.

Polis, Burhan A. ve Gurbet G'yi gözaltına alındı.

Ekipler, cipe başka bir araçla eşlik ettikleri iddiasıyla Orhan A. (29) ve Mahsum D'yi (31) de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Burhan A, Orhan A, ve Mahsum D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Gurbet G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik dedektör köpeğiyle araçta arama yapılması ve uyuşturucunun bulunması polis kamerasınca kaydedildi.

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