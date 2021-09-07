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Adana'da çocuklar arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

07.09.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayın zanlıları 15 ve 16 yaşındaki 2 kardeş gözaltına alındı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 13 yaşındaki çocuk kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Ali Hocalı Mahallesi'ndeki bir fırının önünde ekmek sırasına giren B.Ö. (13) ile Ö.T. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.T'nin kardeşi N.T. (15) de fırının önüne gelerek kavgaya dahil oldu.

Kavga sırasında N.T'nin B.Ö'yü göğsünden bıçaklayıp ağabeyi ile olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi 2 kardeşin Anadolu Mahallesi'ndeki bir evde saklandıklarını belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, 2 kardeşi gözaltına aldı.

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