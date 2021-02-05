Adana'da damadının tabancayla yaraladığı kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana'da dün damadının tabancalı saldırısında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki evinde dün damadı Hasan A'nın (42) tabancayla yaraladığı Mehmet Kaçar (51), tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Kaçar'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Hasan A'nın aynı gece tabancayla yaraladığı eşi Meryem A. (29) ve kayınbiraderi Halil İbrahim Kaçar'ın (23) kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Hasan A, dün boşanma aşamasındaki eşi Meryem A, kayınbabası Mehmet Kaçar ve kayınbiraderi Halil İbrahim Kaçar'ı tabancayla yaralayıp aynı silahla intihar etmişti.