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Adana'da darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

14.09.2021 03:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da şüphelilerce darbedilip bıçaklanan kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde, bir kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yerde yatan Ekrem Akbal'ın, darbedildikten sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını tespit etti.

Yaralı, sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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