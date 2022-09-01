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Adana’da darbedilip kafasına taşla vurulan kadın öldü

01.09.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da darbedilip kafasına taşla vurulan kadın öldü

Adana’da bir kadın evinin bahçesinde darbedilip kafasına taşla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir evden kavga sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, tek katlı evin bahçesinde hareketsiz yatan Şermin Sarı'nın (24) kafasına taşla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu evde inceleme yaptı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Şermin Sarı'nın bir şüpheli tarafından darbedildiği sırada çığlık atarak yardım istediğini tespit etti.

İki çocuğu olduğu belirtilen kadının cenazesi incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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