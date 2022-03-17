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Adana'da darbedilip silahla vurulan kişi yaralandı

17.03.2022 03:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da darbedilip silahla vurulan kişi yaralandı

Adana'da tartıştığı kişilerce darbedilip tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, M.M.Ö'nün, tartıştığı kişilerce darbedilip tabancayla vurulduğunu tespit etti.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini ambulansta yaptığı yaralıyı, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
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