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Adana'da define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı

04.08.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, dedektörle define arayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolacalı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, dedektörle define aradığı belirlenen 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin yanındaki çeşitli malzemelere el konuldu.

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