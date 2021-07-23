Adana'da denizde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Adana'nın Yumurtalık ilçesi açıklarında alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.

Yüzevler Plajı'nın yaklaşık 200 metre açığında 4 kişinin içinde bulunduğu tekne şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Alabora olan teknedeki 4 kişi, bölgedeki başka bir teknede bulunanlar tarafından kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



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