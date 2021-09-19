YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da denize giren genç boğuldu

Adana'da denize giren genç boğuldu

19.09.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da denize giren genç boğuldu

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren genç boğuldu.

İlçe sahilindeki arkadaşlarıyla girdiği denizde bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılan B.F.D'yi (21), görenler durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu B.F.D'nin cansız bedenine ulaşıldı.

B.F.D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölüTehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölü
PARTNERBeni o olayların içerisine sokmayın!Beni o olayların içerisine sokmayın!
Adana'da "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldıAdana'da "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:18
Öğle
12:37
İkindi
16:05
Akşam
18:47
Yatsı
20:02

Adana Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazartesi

Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Hilal Eczanesi
Seyhan
Ünsal Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Ünlü Eczanesi
Seyhan
Ezgi Eczanesi
Seyhan
Şifaveren Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Datça'da Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı

Datça'da Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı

Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından

Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.