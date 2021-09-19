Adana'da denize giren genç boğuldu

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren genç boğuldu.

İlçe sahilindeki arkadaşlarıyla girdiği denizde bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılan B.F.D'yi (21), görenler durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu B.F.D'nin cansız bedenine ulaşıldı.

B.F.D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



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