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Adana'da deprem sürecinde hırsızlık olaylarına karışan 4 zanlı tutuklandı

15.02.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da deprem sürecinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Adana'da Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından hırsızlık olaylarına karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, araştırmaları sonucu depremlerin meydana geldiği 6 Şubat itibarıyla sahiplerinin artçı sarsıntılar nedeniyle giremediği ev ve iş yerlerinden 5 bin 500 lira, 2 bilgisayar, 50 su bataryası, 10 radyatör, 2 istif makinesi, projeksiyon cihazı, televizyon, kaynak makinesi, ayakkabı ve bisiklet çalınmasıyla ilgili 7 zanlının kimliklerini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda biri kadın 7 şüpheli yakalandı. Kadın şüphelinin hamile olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan kadının da aralarında olduğu 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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