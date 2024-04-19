Adana'da dergi binasında 2 kadını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki dergi binasına 17 Nisan’da girerek tartıştığı Sevda S. ve Hatice K’yi bıçakla yaralayan Betül A’nın (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

“Mala zarar verme” ve “yaralama”dan 6 suç kaydı bulunan zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Betül A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Saldırıda yaralanan Sevda S. ve Hatice K. ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki dergi binasına 17 Nisan’da giren Betül A, burada tartıştığı Sevda S. ve Hatice K’yi bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına almıştı.

Akıl sağlığı sorunları bulunduğu iddia edilen zanlının, binanın koridorlarında beklemesi güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.





