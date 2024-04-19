YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da dergi binasında 2 kadını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

Adana'da dergi binasında 2 kadını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

AA AA
19.04.2024 10:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir dergi binasında iki kadını bıçakla yaralayan kadın şüpheli tutuklandı.

Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki dergi binasına 17 Nisan’da girerek tartıştığı Sevda S. ve Hatice K’yi bıçakla yaralayan Betül A’nın (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

“Mala zarar verme” ve “yaralama”dan 6 suç kaydı bulunan zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Betül A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Saldırıda yaralanan Sevda S. ve Hatice K. ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki dergi binasına 17 Nisan’da giren Betül A, burada tartıştığı Sevda S. ve Hatice K’yi bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına almıştı.

Akıl sağlığı sorunları bulunduğu iddia edilen zanlının, binanın koridorlarında beklemesi güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray’da kontrolden çıkan otobüs bahçe duvarına çarptı: 8 yaralıAksaray’da kontrolden çıkan otobüs bahçe duvarına çarptı: 8 yaralı
İzmir’deki silahlı kavgada yaralanan adam hayatını kaybettiİzmir’deki silahlı kavgada yaralanan adam hayatını kaybetti
Çizgi kitap kahramanı "Şakrak" Erzincan’da çocuklarla buluştuÇizgi kitap kahramanı "Şakrak" Erzincan’da çocuklarla buluştu
Anahtar Kelimeler:
Adana bıçak dergi kadın saldırı tutuklu yaralı

Adana Namaz Vakitleri 19 Nisan Cuma

İmsak
04:26
Sabah
05:52
Öğle
12:43
İkindi
16:25
Akşam
19:24
Yatsı
20:44
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.