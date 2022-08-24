Adana'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

A.Ö. (30) idaresindeki 01 CED 26 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesine ait atık yüklü tır, Tülü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Atıkların yol kenarına saçıldığı kazada, sürücü yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralanan sürücü, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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