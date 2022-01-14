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Adana'da dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyon

14.01.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyon

Adana'da kendilerinin hakim, savcı ya da polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 20 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendisini hakim savcı ya da polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 20 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Baskınlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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dolandırıcılık Adana

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