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Adana'da dolandırıcılık zanlısına 10 yıla kadar hapis istemi

ADANA HABERLERİ  | 08.05.2020 12:06 | Son Güncelleme

Adana'da dolandırıcılık zanlısına 10 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, adaklık hayvan ticareti bahanesiyle bir kişiyi 2 bin 200 lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz sanık M.K'yle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli için ''Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık'' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin mağdur H.D'yi telefonla aradığı, adaklık hayvan ticareti yaptığını bildirerek hesabına 2 bin 200 lira göndermesini istediği belirtildi.

Şüphelinin, hesabına para yatırıldıktan sonra söz konusu hayvanları göndermediği aktarılan iddianamede, M.K'nin üzerine atılı dolandırıcılık suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen M.K. ise suçlamaları kabul etmedi.

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