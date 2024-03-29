YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan 2 sanığa 6 yıl 6'şar ay hapis

Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan 2 sanığa 6 yıl 6'şar ay hapis

AA AA
29.03.2024 10:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kadının 3 bilezik, 400 dolar ve 2 bin lirasını aldıkları gerekçesiyle yargılanan 1'i tutuklu 2 sanığa, 6 yıl 6'şar ay hapis ile 400'er bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.İ. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık O.Y'nin katılmadığı duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanık İ.İ'nin, İ.D'yi polis sıfatıyla arayıp kentte bir kuyumcu soygunu gerçekleştiğini ve bunu yapanların müştekinin kimlik bilgilerini kullandığı bilgisini vererek, İ.D'den ikametinde ne kadar para ve altın varsa hazırlayıp adrese gelecek kişiye teslim etmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Sanık O.Y'nin motosikletle İ.D'nin ikametine gittiği ve müştekinin poşet içinde 3 bilezik, 400 dolar ve 2 bin lirasını teslim alıp adresten uzaklaştığını ifade eden savcı, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık İ.İ, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Müşteki İ.D'yi tanımadığını belirten İ.İ, "İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kimseden para almadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkları "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 6'şar ay hapis ve 400'er bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanık İ.İ'nin mevcut halinin devamına karar veren heyet, O.Y. hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Denizli’de 800 bin 548 seçmen 2 bin 636 sandıkta oy kullanacakDenizli’de 800 bin 548 seçmen 2 bin 636 sandıkta oy kullanacak
Eskişehirli tiyatrocu 20 yıldır ramazan aylarında Karagöz oynatıyorEskişehirli tiyatrocu 20 yıldır ramazan aylarında Karagöz oynatıyor
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Adana dava hapis

Adana Namaz Vakitleri 29 Mart Cuma

İmsak
05:01
Sabah
06:22
Öğle
12:48
İkindi
16:20
Akşam
19:05
Yatsı
20:21
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.