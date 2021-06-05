Adana'da drift sırasında otomobiliyle kaza yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı

Adana'da drift yaparken otomobiliyle park halindeki araca ve müzenin girişine çarpan sürücüye para cezası uygulanarak ehliyetine el konuldu.

Polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde bir aracın kaza yaptığı ihbarını aldı.

Kaza yerine giden ekipler, N.E'nin kullandığı 01 NC 937 plakalı otomobilin park halindeki araca ve Adana Arkeoloji Müzesi'nin girişine çarptığını belirledi.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, sürücünün drift yaparken direksiyon hakimiyetini yitirdiğini tespit etti.

Polis, 6 bin 700 lira idari para cezası uyguladığı sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el koydu, araç 60 gün trafikten men edildi.

Kamera kayıtlarında aracın kontrolden çıkarak önce park halindeki otomobile, ardından da müzenin girişine çarpması yer alıyor.



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