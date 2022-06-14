Adana'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 125 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sürücünün otomobiliyle Sümer Mahallesi Baraj Caddesi'nde drift yaptığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, görüntülerdeki aracı kullanan sürücüyü yakaladı. Sürücüye, drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 9 bin 125 lira ceza uygulandı.

Ehliyetine 60 gün el konulan ve aracı da 60 gün trafikten men edilen sürücünün, drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz