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Adana'da "dur" ihtarına uymayan 2 kişi kaza yapınca yakalandı

26.02.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da "dur" ihtarına uymayan 2 kişi kaza yapınca yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli, kaçtıkları otomobil kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçtaki 2 kişi, otomobille kaçmaya başladı.

Bunun üzerine takibi sürdüren ekipler, kavşaklarda ve şüphelilerin gidebileceği sokaklarda önlem aldı.

Polis ekiplerince bir süre takip edilen araç, 19 Mayıs Mahallesi'nde elektrik direğine çarparak durdu.

Sürücünün çarptığı elektrik direğindeki kısa devre nedeniyle trafo yandı, bir süreliğine mahalleye elektrik verilemedi.

Şüphelileri gözaltına alan ekipler, otomobilde arama çalışması yaptı. Şüpheliler ve araç detaylı iniceleme için emniyete götürüldü.

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