YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da ele geçirilen 123 kilogram esrara ilişkin yargılanan sanığa 10,5 yıl hapis

Adana'da ele geçirilen 123 kilogram esrara ilişkin yargılanan sanığa 10,5 yıl hapis

AA AA
26.12.2024 11:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da küçükbaş hayvan taşınan tıra 123 kilogram esrar yüklediği iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl 6 ay hapis verildi, sürücü ise beraat etti.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık tır sürücüsü M.A. ile avukatlar ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 3 Aralık 2023'te Sarıçam ilçesi D-400 kara yolunda polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde, küçükbaş hayvanların arasına gizlenmiş çantalarda 104 paket halinde 123 kilogram esrar ele geçirildiğini belirtti.

Yolcu konumundaki B.G'nin, Siirt'teki hayvan yüklemesi sırasında tıra uyuşturucu koyduğunu aktaran savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması, hakkında somut bulguya rastlanılmayan sürücü M.A'nin ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanıklardan B.G. uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü, M.A. da beraatini talep etti.

Savunmaların ardından avukatları dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 6 ay hapis ve 67 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı B.G'nin tutukluluk halinin devamına, M.A'nın ise "delil yetersizliğinden" beraatine karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu dava Tır

Adana Namaz Vakitleri 26 Aralık Perşembe

İmsak
06:17
Sabah
07:43
Öğle
12:44
İkindi
15:14
Akşam
17:35
Yatsı
18:56
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yılın Son Fırsatları yarın sona eriyor! Fiyatlar yükselmeden alın

Yılın Son Fırsatları yarın sona eriyor! Fiyatlar yükselmeden alın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.