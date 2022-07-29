Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Sebahattin Eker (45) idaresindeki 80 FV 909 plakalı otomobil, Boztahta Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Zahide (45) Eymen Efe (9) ve Feyza Nur Eker (16) ile Nurcan (43) ve Nuriye Başak Eroğlu (15) yaralandı.
Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zahide Eker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz