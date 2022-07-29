Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sebahattin Eker (45) idaresindeki 80 FV 909 plakalı otomobil, Boztahta Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Zahide (45) Eymen Efe (9) ve Feyza Nur Eker (16) ile Nurcan (43) ve Nuriye Başak Eroğlu (15) yaralandı.

Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zahide Eker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

