Adana'da elektrikli skuter denetimi gerçekleştirildi

Adana'da polis ekiplerince, elektrikli skuter sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte son üç ayda 3 kişinin yaralanması, 2 kişinin de hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan elektrikli skuter kazalarının önlenmesi amacıyla uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, elektrikli skuter sürücülerine hız sınırı 50 kilometrenin üzerindeki yollarda bu araçların kullanımının yasak olduğunu bildirdi.

Sürücülere, 15 yaşından büyüklerin kullanımına izin verilen elektrikli skuterlerin kaldırımlarda seyretmesinin ve araca iki kişinin binmesinin yasak olduğu konusunda da bilgi verildi.

Denetimler kapsamında, kurallara uymadığı belirlenen 16 kişiye 6 bin 832 lira ceza kesildi.

Ziyapaşa Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda 10 Ekim'de elektrikli skuter sürücüsü Ersin Lastikçi (38) seyir halindeyken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Lastikçi'nin 2 yıl önce lenf kanserini yendiği öğrenilmişti.



