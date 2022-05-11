Adana'da engelli çocuklar ve annelerinin hayatından kesitler fotoğraflandı

Adana'da özel gereksinimli çocuklar ve annelerinin hayatlarındaki çeşitli anların fotoğraflandığı sergi açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler Haftası dolayısıyla Mimoza Kadın Fotoğraf Topluluğu üyeleri ile özel gereksinimli çocuğu olan aileler buluşturuldu.

Yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucunda 48 özel gereksinimli çocuk ve annesinin hayatından enstantaneler, kadın fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi.

48 eserden oluşan "Mimoza Kadınlar Fotoğraf Sergisi" 75. Yıl Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. ​​​​​​​

Sergi, 14 Mayıs Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

