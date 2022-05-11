YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da engelli çocuklar ve annelerinin hayatından kesitler fotoğraflandı

Adana'da engelli çocuklar ve annelerinin hayatından kesitler fotoğraflandı

11.05.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da engelli çocuklar ve annelerinin hayatından kesitler fotoğraflandı

Adana'da özel gereksinimli çocuklar ve annelerinin hayatlarındaki çeşitli anların fotoğraflandığı sergi açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler Haftası dolayısıyla Mimoza Kadın Fotoğraf Topluluğu üyeleri ile özel gereksinimli çocuğu olan aileler buluşturuldu.

Yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucunda 48 özel gereksinimli çocuk ve annesinin hayatından enstantaneler, kadın fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi.

48 eserden oluşan "Mimoza Kadınlar Fotoğraf Sergisi" 75. Yıl Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. ​​​​​​​

Sergi, 14 Mayıs Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyorEmekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyor
Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıKartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanıING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 11 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:53
Sabah
05:28
Öğle
12:40
İkindi
16:28
Akşam
19:43
Yatsı
21:10

Adana Nöbetçi Eczaneler11 Mayıs Çarşamba

Yaren Eczanesi
Seyhan
Pozitif Eczanesi
Seyhan
Arı Eczanesi
Seyhan
Uğur Gedik Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
Seyhan
Saygın Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Diyet ve spor yapmadan düz karın hayal değil

Diyet ve spor yapmadan düz karın hayal değil

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.