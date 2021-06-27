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Adana'da engelli şehit çocuğunu YKS'ye gireceği okula polis götürdü

27.06.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da engelli şehit çocuğunu YKS'ye gireceği okula polis götürdü

Adana'da polis, bedensel engelli şehit çocuğunu evinden alarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okula ulaştırdı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu'da 2001 yılında kavgaya müdahale sırasında şehit olan polis memuru Adem Savaş'ın 20 yaşındaki oğlu Alperen Savaş'ı, YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) gireceği okula götürmek için harekete geçti.

Ekipler, Savaş'ı merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki evinden alıp sınava gireceği Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'na götürdü.

Polisler, tekerlekli sandalyesine bindirdikleri Savaş'ı sınava gireceği okulun giriş kapısına kadar ulaştırdı.

- "Ömrüm boyunca saklayacağım bir anı oldu"

Alperen Savaş, gazetecilere, polislerin her zaman ailesinin yanında olduğunu, bundan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Sosyal bilimler alanında eğitim almayı hedeflediğini anlatan Savaş, şunları kaydetti:

"Benim için çok farklı bir deneyim, ömrüm boyunca saklayacağım bir anı oldu. Sınav heyecanım var ama sınavımın çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Hedefim sözel alanlara yönelmek. Tarih, coğrafya ve edebiyat gibi alanları daha çok seviyorum. Şairane bir yönüm vardır. Bu yüzden duygusal yönüm de kuvvetli. İleride daha çok bürokrasiyle ilgilenmeyi düşünüyorum. Siyaset alanına girmek istiyorum. Ülkede sözümün geçerli olabilmesi için siyasetle ilgilenmek bana daha cazip geliyor, siyasetçi olmak istiyorum."

Anne Sevgi Savaş da polislerin her zaman oğlunun ve kendisinin yanında yer aldığını belirterek, "Bizim polislerimizden bir talebimiz olmadı. Onların düşünüp yanımıza gelmeleri, çok güzel bir şey. Emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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