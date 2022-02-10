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Adana'da eşini bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

10.02.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da eşini bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde geçen yıl 22 Eylül'de evlerinde tartıştığı karısı Tuğba D'yi (38) bıçaklayarak öldürdükten sonra gittiği ablası Nimet K'nin evinde yakalanan Burhan D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu Burhan D. hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

İddianamede, Burhan D'nin borç meselesi nedeniyle eşi Tuğba D. ile evlerinde tartışmaya başladığı ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu sanığın yatak odasında eşini bıçaklayarak öldürdüğü anlatıldı.

Burhan D'nin, olayın ardından ablası Nimet K'nin evine gittiği ve orada yakalandığı belirtilen iddianamede, sanığın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık, iddianamedeki ifadesinde suçunu itiraf etti.

- Olay

Burhan D, geçen yıl 22 Eylül'de merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki ablası Nimet K'nin evine giderek eşi Tuğba D'yi evlerinde bıçakladığını anlatmıştı.

Nimet K'nin durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri, olayın yaşandığı merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki ikamete sevk edilmişti.

Kapının kapalı olması nedeniyle pencerenin demir korkuluğunu kürek ve baltayla kırarak içeriye giren ekipler, yatak odasında Tuğba D'nin cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Ablasının evinde gözaltına alınan Burhan D, tutuklanmıştı.

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