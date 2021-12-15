YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da eşini öldüren Çilem Doğan'ın onanan 15 yıl hapis cezasına itiraz

Adana'da eşini öldüren Çilem Doğan'ın onanan 15 yıl hapis cezasına itiraz

15.12.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da eşini öldüren Çilem Doğan'ın onanan 15 yıl hapis cezasına itiraz

Adana'da, eşini öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı 15 yıl hapis kararı onanan Çilem Doğan'a verilen cezaya ilişkin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz dilekçesi sunuldu.

Adana'da, 8 Temmuz 2015'te, Hasan Karabulut'u (33) öldürdüğü gerekçesiyle "eşini kasten öldürmek" suçundan yargılanan ve 2016'da 50 bin lira kefaletle tahliye edilen Çilem Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu, müvekkiline verilen 15 yıl hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy çokluğuyla onandığını hatırlattı.

Ayanoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz dilekçesi sunduklarını belirterek, dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulunda görüşülmesini talep ettiklerini bildirdi.

İtiraz dilekçesinde, "Çilem Doğan'a verilen 15 yıl hapis cezası kararının infazının durdurulmasını ve onama kararının düzeltilmesini arz ve saygıyla talep ederiz." ifadeleri kullanıldı.

- Olay

Adana'da, 8 Temmuz 2015'te kocası Hasan Karabulut'u tabancayla öldüren Çilem Doğan'a, "eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Müebbet hapse çarptırılan Doğan'ın cezası, eylemini öldürdüğü eşinden kaynaklanan "haksız tahrik" altında gerçekleştirdiği için 15 yıla düşürülmüştü.

Oy çokluğuyla verilen bu karara mahkeme başkanı muhalif olup, Doğan'ın daha önce eşinden gördüğü şiddet nedeniyle eylemini TCK'nin 27/2'nci maddesine göre "meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan" gerçekleştirdiğini belirtip sanığa ceza verilmemesini istemişti.

Çilem Doğan'ın avukatı da 2016 yılında tutukluluğa itiraz etmiş, Yargıtay incelemesi bitinceye kadar müvekkilinin küçük kızının mağdur olmaması amacıyla tutukluluğun kaldırılması talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti bu talebi yerinde görüp 50 bin lira kefaletle Doğan'ın tahliyesine karar vermişti. Yargıtay incelemesinin ardından Doğan'ın 15 yıl hapis cezası geçen ay onanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...
PARTNER "Kıyafetten daha önemli şeyler var" "Kıyafetten daha önemli şeyler var"
Adana'da polis ehliyetsiz sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladıAdana'da polis ehliyetsiz sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 15 Aralık Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:37
Öğle
12:39
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:51

Adana Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Çarşamba

Nilsu Eczanesi
Seyhan
Akgün Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.