Adana'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Adana'da, ormanlık alana gizlediği pompalı tüfekle sokakta eşini öldüren tutuklu sanık hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, 21 Mart'ta boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi Fadime K'yi (44) pompalı tüfekle öldüren Rahmi K. (46) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, çift arasındaki sorunlar anlatıldı.

Fadime K'nin eşiyle çeşitli problemler yaşadığı ve bu nedenle olaydan bir süre önce kadının 2 kızı ile ayrı evde kaldığı iddianamede belirtildi.

İddianamede, elde edilen deliller ve tanık anlatımları doğrultusunda sanığın uzun zamandır tehdit ve hakaretlerde bulunduğu eşini öldürmeye karar verdiği, olaydan iki gün önce pompalı tüfek ve fişeklerini satın aldığı, bunları da Fadime K'nin kaldığı evin yakınındaki ormana sakladığı bildirildi.

Olay günü eşi Fadime K'yi evine yaklaştığı sırada sokakta pompalı tüfekle öldürüp kaçtığı anlatılan Rahmi K'nin, suçta kullandığı silahı cinayet öncesi temin etmesinin "eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin" anlaşılmasını ortaya çıkardığı iddianamede kaydedildi.

İddianamede, UYAP sorgulamasında da sanık hakkında çok sayıda soruşturma kaydının olduğu bilgisine yer verildi.

- Daha önce de üzerine benzin döktüğü karısını yakmaya çalışmış

İddianamede ifadesine yer verilen çiftin kızı müşteki N.K, anne ve babası arasında geçimsizlik olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Daha önce babam annemin üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Bu olay üzerine annem bizi de alarak evden ayrılmaya karar verdi. Babam sürekli annemi ve bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Olayın yaşandığı gün annem ve ben pazar alışverişi yapmaya gitmiştik. Yolda eve doğru yürürken babamı gördük. Annem bana 'O tarafa bakma' diye uyarıda bulundu. Eve yaklaştığımız sırada babamın elinde tüfekle bize yaklaştığını gördüm. Kendisine 'Sakın sıkma' diye yalvarmama rağmen beni iterek anneme doğru ateş etti. Ben o sırada ayağa kalkıp tekrar babamın eline sarıldım fakat yine anneme doğru, yakın mesafeden direkt kafasına ateş etti. Babam anneme ateş ettikten sonra elindeki tüfekle zeytinliğe doğru kaçtı. Kendisinden şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum."

İddianamede, "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen tutuklu Rahmi K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

- Olay

Rahmi K, 21 Mart'ta boşanma aşamasındaki eşi Fadime K'yi merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde sokakta pompalı tüfekle öldürüp kaçmıştı.

Fadime K'nin, kendisine tehditte bulunduğu gerekçesiyle eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve 2 çocuğuyla ayrı eve taşındığı belirtilmişti.

Olayın ardından kaçan Rahmi K. elinde silahla jandarma ekiplerince yakalanmış, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

